VIDEO | Veterinario gratis per i cani dei clochard grazie alla Croce Gialla

L'ambulanza della Croce Gialla accosta e Nicolae si avvicina con i suoi cagnolini. A bordo c'è la veterinaria Milena Nicosia pronta a visitare gratis Lady, una cagnolina che ha affrontato una gravidanza in strada. Tutto è andato per il meglio e la meticcia gode di ottima salute. Affianco alla dottoressa il volontario Luigi Stanga raccoglie i dati del cane, segnando nella scheda sanitaria le medicine che servono alla coppia che vive sotto i portici di piazza Della Vittoria.

Sono le prove generali - e riuscitissime - andate in scena giovedì 21 dicembre del progetto “Solidarietà a 4 zampe” ideato dal soccorritore della Croce Gialla Stefano Menti, promosso dalla pubblica assistenza diretta da Massimo Agostini e coordinato da Stanga. "Un progetto ambizioso" lo definisce Agostini che per la 'prima' è presente insieme alla direttrice del Banco italiano zoologico Balzoo, Tiziana Ravano (anche consigliera di maggioranza del municipio levante) e alla volontaria Teresa e al presidente della Croce verde di Busalla. Sono circa una trentina i clochard a Genova senza contare chi transita per pochi giorni dal nostro porto o per le stazioni.

Le ambulanze veterinarie si rimettono in marcia e fanno tappa in via XX Settembre dove si trovano Eric e Rexa, pastore tedesco di quattro anni: il binomio cane-uomo, sta bene. La dottoressa spiega come può essere contattato e Stefano consegna coperte, cibo raccolti in precedenza. Di nuovo al volante per una sosta più lunga a Piccapietra. Qui vivono diverse persone senza fissa dimora, molte in compagnia di un cane, tra i colonnati grigi della city costruiscono le loro case di cartone dove non manca mai la ciotola per i loro amici a quattro zampe. A salire sul lettino questa volta sono il pit King, poi una cucciolina di pochi mesi e una Pincher adulta. Paolo è preoccupato per una leggera dermatite di King, niente di grave, Maurizio - dopo la visita - riveste con delicatezza la sua cagnolina che si fa mettere il giubbetto come un bimbo.

Tutti si preoccupano che i loro compagni di vita siano in salute e abbiano tutto ciò che gli occorre. L'amore non manca. "L'animale è un enorme risorsa per le persone - spiega la dottoressa Nicosia - per aiutarle nell'espressione della loro interiorità e delle loro emozioni e a maggior ragione per le persone che vivono in strada credo sia utilissimo è per questo che sia qua".

'È per questo che siamo qua'. Esserci porgendo una mano, con rispetto senza giudizio o diffidenza. Per la Croce gialla, che già offre un servizio di soccorso animale h24, questo progetto è un sogno che diventa realtà. "Il nostro obiettivo è creare dei locali per l'accoglienza notturna di senzatetto con animali al seguito - spiega il coordinatore Stanga - è risaputo che al momento queste persone non vengono accettate nei ricoveri se portano a loro seguito i loro animali. Utopia? Io ci credo".