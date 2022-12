VIDEO | Cos'è il risseu e come si realizzano i mosaici con questa antica tecnica

Abbiamo parlato ieri di risseu, ma in cosa consiste questa antica tecnica della tradizione, che a Genova è possibile vedere soprattutto sui sagrati delle chiese ma non solo?

Importato in Liguria nel XVI secolo, il risseu serve a disegnare caratteristici mosaici con le pietre. L'ultimo esempio si trova a Pra', dove il maestro Gabriele Gelatti sta lavorando per realizzare lo stemma della delegazione, e prima alla Certosa di Rivarolo, e ancora a Voltri.

Si inizia con il disegno del progetto e con la scelta delle pietre in spiaggia: il disegno è importante per rendersi conto quali ciottoli inserire dove, anche perché si hanno a disposizione solo i colori naturali delle pietre. Nel caso di quelle raccolte sulle spiagge liguri, in genere le tinte sono quattro: bianco, nero, rosso e grigio.

In più, le pietre devono essere solide e durevoli, con una forma che possa consentire l'inserimento nella malta e al tempo stesso non aguzza, agevole da calpestare senza farsi male. In ultimo, devono essere adatte a inserirsi una vicino all'altra, come per i muretti a secco.

Una volta scelte le pietre, si inseriscono nella malta, la pasta che va funge da collante, anche questa realizzata con caratteristiche precise. Metterle nella giusta posizione è un lavoro di pazienza e concentrazione.

"Questi mestieri d'arte sono un patrimonio identitario e il risseu, tenuto insieme dalla malta fabbricata come vuole la tradizione, è un modo per abbellire l'area - ha detto Gelatti parlando dello stemma di Pra' -. La tecnica è classica ma la modernizziamo facendo vedere che può essere applicata anche su stemmi e disegni contemporanei. Mi rendo conto che parlare di tradizione e antiche arti, sotto il periodo di Natale, possa innescare l'effetto 'presepe' facendo pensare a qualcosa di tanto bello quanto in disuso, ma l'obiettivo è dimostrare soprattutto ai giovani che passato e presente possono coesistere con queste tecniche".