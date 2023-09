VIDEO | Corteo ponente, l'opposizione a Tursi: "Cassoni fabbricati altrove? Non è sicuro"

Se il presidente del Municipio Guido Barbazza, sostenuto dal centrodestra, ha salutato i manifestanti in partenza da Pra' in occasione del corteo del ponente di sabato 30 settembre, i consiglieri comunali presenti sono tutti della minoranza.

"Siamo a un punto fermo - dice Rita Bruzzone, Pd - perché continuiamo a chiedere ripetutamente il rispetto del territorio, ma di fatto ogni volta che arriviamo a una votazione in cui chiediamo la tutela del ponente, il voto della maggioranza è sempre di diniego. Comunque proseguiremo le nostre battaglie in consiglio comunale".

"Siamo insieme alla cittadinanza in una doverosa protesta - prosegue Filippo Bruzzone, lista Rossoverde - perché non c'è alcun iter amministrativo che certifichi che a Pra' non verranno fabbricati i cassoni della diga, continueremo a portare avanti questa battaglia e più cercheranno di farci abbassare la voce, più la alzeremo".

"Il vice ministro Rixi - conclude Fabio Ceraudo, M5s - ha promesso che non verranno fatti cassoni, ma l'unica persona che ha detto la verità è l'ex presidente di Autorità portuale Signorini, che ha detto che non lo garantiva. Effettivamente è così, anche all'ultima mozione presentata in consiglio comunale e firmata da tutti la maggioranza ha votato contro, perché non c'è certezza di poter costruire tutti i cassoni a Vado".