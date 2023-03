VIDEO | Le parole dei cittadini in corteo per le strade del ponente: "No ad altre servitù"

Nel video, le voci dei cittadini e dei comitati presenti alla manifestazione di protesta di sabato mattina per le strade del ponente.

"Visto che i pensieri e i progetti del sindaco sembrano rivolti verso un peggioramento della situazione qui a ponente abbiamo deciso di dimostrare che non siamo d'accordo" sono le parole di Cecilia Tambone del comitato Lido di Pegli. "Ci siamo molto allarmati per la fabbrica di cassoni a Pra', di cui si dice che ci sia già il progetto esecutivo. Contestualmente in questi giorni sono uscite ipotesi per il piano regolatore portuale che non ci piacciono. No ai cassoni a Pra', no all'ampliamento del porto, no a tutto ciò che non è concordato con il territorio" dice Laura Michelini del comitato Pegli Bene Comune.

E ancora: "Vogliamo rispetto per i nostri figli e le nostre famiglie", e "Basta inquinamento e servitù, il territorio ha già dato parecchio. Non ci ha mai pensato nessuno di fare la fabbrica di cassoni a Nervi o a Quinto. Sempre qui a ponente".

