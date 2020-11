VIDEO | Il corteo dei lavoratori ex Ilva in prefettura: la polizia si toglie il casco tra gli applausi

Un gesto che ha scatenato gli applausi, e che ne ha ricordato un altro, quello della funzionaria di polizia che nel 2016 si era tolta il casco per stringere la mano ai lavoratori sempre in corteo.

Una cosa simile è successa mercoledì mattina, quando il corteo di lavoratori ex Ilva, oggi ArcelorMittal, è arrivato davanti alla prefettura nella giornata di protesta contro il licenziamento di tre dipendenti: davanti al gruppo, i poliziotti davanti all'ingresso della prefettura si sono tolti il caso, tra gli applausi, in segno di distensione e solidarietà per la lotta.