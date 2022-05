VIDEO | Festa al mercato di corso Sardegna: "Spazio restituito alla città"

La festa si conclude sui trampoli del Variety Circus. Sono stati quattro giorni di eventi al Mercato di corso Sardegna, da giovedì a oggi domenica 29 maggio, per celebrare il nuovo complesso restituito alla città e le aperture di negozi e ristoranti.

Tra le attività commerciali presenti si trovano un supermercato Coop, Mondadori Bookstore, Jean Louis David, Gioielli di Valenza e poi Kasanova, Mediaworld smart, Jt Nails Boutique, l’Erboristeria Radici, il negozio di calzature Battifora e quello di cialde e capsule Mondocaffè. In più, l’ampia offerta Food&Beverage per intercettare tutti i gusti: Sushiko, Old Wild West, KebHouze, Pizzium, La Pokeria by Nima, Cioccolati Italiani, Billy Tacos, La Piadineria.

La riqualificazione dell’ex mercato è un project financing pubblico-privato, tra il Comune di Genova e la società Mercato Corso Sardegna. La nuova area verde è dotata di un campetto polifunzionale per gli sport nel quartiere, un’area giochi, uno spazio per lo studio all’aperto con tavoli e sedute, un’area relax, uno spazio per il ballo en plein air, il cineforum e gli eventi del quartiere.

Il progetto di rigenerazione urbana e l’attento restauro conservativo uniti alla gestione e commercializzazione affidata a Savills hanno contribuito all'apertura di questa struttura, che fin dall’inaugurazione del parco, avvenuta lo scorso 11 dicembre, ha visto crescere l'apprezzamento dei cittadini.

“Il Mercato di Corso Sardegna è il primo complesso commerciale cittadino ad aprire nel 2022, frutto di una collaborazione di successo fra pubblico e privato che ha consentito di riqualificare questo ampio spazio, finalmente tornato a vivere", ha dichiarato Ermanno Tetta, Head of Property Management di Savills in Italia.

"Il suo completamento si realizza in un momento di ripartenza non solo per la Città di Genova, ma per l’intero Paese, che assiste una consolidata ripresa della socialità e della frequentazione degli spazi all’aperto, dello shopping e della comunità. Per questo motivo Savills si è impegnata fin da subito nel progetto, tentando di creare un mix merceologico il più completo possibile, in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela.”