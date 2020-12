VIDEO | Hanno combattuto il covid in prima linea, ecco i primi a ricevere il vaccino

Hanno combattuto il Covid in prima linea i primi sei operatori sanitari (medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza, un tecnico specializzato), che domenica 27 dicembre saranno vaccinati in occasione del Vaccine Day in Liguria, all'ospedale Policlinico San Martino.

Chi sono i primi vaccinati in Liguria