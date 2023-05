VIDEO | Morta a Cornigliano, continua il passaggio dei tir nonostante la protesta dei cittadini

Mentre i cittadini protestano in via Cornigliano per l'incidente mortale di questa mattina, un autoarticolato con rimorchio sfila incurante del divieto e della tragedia.

A documentarlo è Sara Tassara, consigliera municipale Rosso Verde del municipio Medio Ponente: "Dopo il terribile incidente in cui è morta una donna c'è ancora un tir, un trasporto eccezionale che sta attraversando la strada - spiega nel video - la protesta dei cittadini deve essere ascoltata da questa amministrazione". E poi in una nota aggiunge: "Da mesi attendiamo una commissione sulla viabilità del nostro territorio. È vero: la giunta del Municipio VI ha deliberato l’interdizione ai tir di via Cornigliano, ma non basta. Servono controlli, e un uso più efficiente della polizia municipale. E soprattutto un percorso partecipato con i cittadini. Ma partecipazione e condivisione non appartengono al vocabolario di questa giunta. Per questo, come gruppi di opposizione del medio ponente, abbiamo richiesto una convocazione urgente di una seconda commissione sul tema viabilità, a cui il Presidente Laguzzi non potrà sottrarsi, come ha fatto in sede di Consiglio, al grido di 'il presidente sono io e decido io'".

Arriva anche il commento di Gianni Pastorino, consigliere regionale e capocruppo di Linea Condivisa: "Fanno bene le cittadine e i cittadini a rispondere con questo presidio perché non si tratta di un problema di imperizia o imprudenza da parte dell’autista ma è una cosa che purtroppo accade ordinariamente nelle periferie della città. Quelle periferie intasate da cantieri e dal traffico pesante in cui l’amministrazione comunale non interviene nella gestione della viabilità ma si limita a finti interventi di rigenerazione, vediamo ad esempio quanto sta accadendo a Fegino con i lavori alla linea ferroviaria".

"Già nella gli anni ’90 i residenti di via Cornigliano avevano ottenuto il diritto alla pedonalizzazione e a non avere camion in quel tratto. Il fatto che oggi nessuno abbia controllato l’accesso dei mezzi pesanti è un fatto gravissimo".

Così Filippo Bruzzone, consigliere comunale e capogruppo della Lista RossoVerde, sulla tragedia: "Quel camion in quella zona della città non doveva esserci, ancora una volta è criticabile l’utilizzo della polizia locale da parte di questa amministrazione. Non si mandano gli agenti a 'difendere' solo il centro storico o una parte del Levante cittadino. È necessario avere una polizia municipale a supporto della cittadinanza per le strade delle periferie, agenti che avrebbero il ruolo importante di presidio sul territorio".