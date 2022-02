VIDEO | Furetto in fuga, si rifugia nel commissariato di polizia

Si è trovato in mezzo alla strada ma per fortuna poco più avanti ha preso l'ingresso del commissariato di polizia di Cornigliano.

Avventura a lieto fine per un furetto bianco che è stato segnalato questa mattina per la prima volta in via 30 giugno 1960. I poliziotti lo hanno recuperato e affidato alla guardia zoofila Gianlorenzo Termanini arrivata sul posto.

Dal commissariato l'animale è stato ricoverato al Centro recupero animali selvatici di Campomorone, ma l'esemplare è sicuramente domestico e fuggito di casa. In alternativa, se il proprietario l'avesse cioè lasciato libero, scatterebbe la sanzione e l'eventuale sequestro.