VIDEO | Nuove illuminazioni scenografiche: le novità di Aster per la città

In arrivo a Genova una nuova illuminazione scenografica di alcuni punti della città, realizzata con decine di proiettori: questa una delle principali novità illustrate dal convegno "Extra&Ordinario" in cui Aster ha presentato i suoi progetti.

Si parte con l'illuminazione di alcune fontane, come quelle di piazza De Ferrari e Rossetti, per poi procedere anche con la scogliera e il castello di Nervi. Mentre gli scogli saranno sempre illuminati di bianco, le colorazioni potranno cambiare per diversi giochi di luce a seconda delle richieste dell'amministrazione.

"La manutenzione in città è fondamentale - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - non solo l'ordinaria ma anche la straordinaria, vogliamo aumentare l'investimento per questo settore. Abbiamo 6 miliardi per le infrastrutture, possiamo anche spostare dunque gli investimenti del bilancio comunale".

"La pandemia - dice il respondsabile del settore Verde di Aster, Giorgio Costa - ci ha aperto gli occhi sul territorio, abbiamo riscoperto giardini e parchi, utilizzandoli intensamente, e la richiesta manutentiva è cresciuta. Noi ci siamo, sappiamo che non riusciamo ad arrivare con i tempi che vorremmo però sappiamo quello che sta succedendo, il verde ha una sua stagionalità, cerchiamo di seguirla".

La sfida della società diventa ancora maggiore pensando alle nuove strutture concepite con aree verdi da mantenere: "Tutte le grandi strutture - conclude Costa - pensiamo al waterfront, presentano grandissime sistemazioni del verde, e i nostri progetti sono di riuscire a far fronte alla manutenzione. Il verde nuovo, appena realizzato, richiede molta più manutenzione di quello assestato, e di questo ne siamo coscienti, ci stiamo organizzando per queste nuove aree. Inutile mettere nuove aree verdi se poi non si resce a mantenerle, a viverle e a renderle utilizzabili: è questa la grande sfida".