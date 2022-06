VIDEO | Bimbi disabili in attesa di cure, appello all'ex premier Conte

In occasione della visita a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Marco Macrì ha spiegato all'ex premier la situazione in cui versano le famiglie con disabili in Liguria.

Macrì, vigile del fuoco e genitore di un bimbo disabile, a ottobre aveva organizzato una manifestazione in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione, per protestare contro le liste di attesa per le terapie di riabilitazione. Da allora, nonostante i proclami, ben poco si è mosso.

Il riconoscimento della legge 104 ( che prevede la possibilità di astenersi dal lavoro per occuparsi di un parente) avviene ancora con tempi biblici, ovvero oltre 200 giorni, contro i trenta previsti dall'Inps. La Regione ha adottato un provvedimento per sbloccare le liste d'attesa, ma i suoi effetti tardano a manifestarsi.

Inoltre, come sottolinea Macrì nel video, restano i problemi delle famiglie con bimbi disabili. Problematiche che lo stesso Macrì ha esposto a tutti i politici di passaggio a Genova nella speranza che facciano pressione sulla Regione per sbloccare la situazione.