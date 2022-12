VIDEO | "Alla collega manca solo lo skipass", polemica a Tursi per il freddo in aula

Gelo in aula. Ma non per i temi, che anzi sono belli caldi, ma per le temperature.

Già martedì scorso, in consiglio comunale, alcune consigliere avevano ironizzato riguardo al clima di Tursi e avevano postato delle caricature sui social. In un post di Tiziana Notarnicola (Vince Genova) le colleghe Barbara Grosso e Arianna Viscogliosi erano apparse con colbacchi e cappellini: "Tempo di cappelli e di clima freddo in Consiglio Comunale nel rispetto dei 19 gradi", scriveva Notarnicola. Oggi, venerdì 9 dicembre e prima giornata di commissione sul Bilancio di previsione 2023 e sul Piano Triennale degli investimenti, la consigliera del Partito Democratico Donatella Alfonso aggiunge: "Saremo qui fino (almeno) al 23 dicembre, di sicuro mattina e pomeriggio e, negli ultimi giorni, chissà se anche di notte: sperando funzioni il riscaldamento, però".

Il consigliere De Benedictis (Fratelli d'Italia) aveva provato a passare all'azione con una mozione d'ordine durante la commissione V prolungamento del tratto di metropolitana Brin/Canepari, lo scorso 7 dicembre: "Voglio segnalare per l'ennesima volta che stiamo qua al freddo e al gelo", tuona il politico. "Guardi un po' la nostra collega Manara che le manca solo lo skipass e poi siamo a posto. Non si può continuare ad andare avanti così. Un freddo insostenibile". Chissà se, in attesa di una regolata al termostato, la discussione sui lavori pubblici e manutenzioni riuscirà almeno a riscaldare gli animi.