Consigliera di parità in Liguria: il servizio gratuito contro le discriminazioni sul lavoro

In Liguria c'è un pubblico ufficiale che può aiutare le lavoratrici e i lavoratori nella valutazione della discriminazione sul posto di lavoro: la Consigliera di parità. In questi giorni, la Regione sta facendo passare sui suoi canali social uno spot che spiega nel dettaglio chi è questa figura, come può essere d'aiuto e quando rivolgersi a lei.

Laura Amoretti, Consigliera di parità della Regione Liguria, spiega: "Se una persona torna dal congedo parentale e viene demansionata, se pensa di aver subìto una molestia sul posto di lavoro o di non aver ricevuto una promozione per motivi legati al proprio sesso, in Liguria ci si può rivolgere alla Consigliera di parità".

La consulenza è gratuita e aperta a donne e uomini: il pubblico ufficiale preposto valuterà il caso e accompagnerà gli assistiti passo dopo passo per trovare una conciliazione, anche economica, con il datore di lavoro, con l’obiettivo di risolvere la discriminazione evitando anche l’onere e l’impegno di un percorso giudiziario.