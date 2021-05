VIDEO | Concorso Pretendiamo legalità, 500 gli studenti partecipanti

Si è conclusa la quarta edizione del concorso nazionale 'PretenDiamo legalità', realizzato in collaborazione con il Miur e dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti sull'importanza dei temi della legalità.

Gli incontri, gestiti in video-conferenza, sono stati tenuti da personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e del Compartimento di Polizia Postale. Si è parlato di rispetto delle regole per vivere bene insieme, rischi della rete, bullismo, cyberbullismo e di come riconoscere i campanelli d'allarme per prevenire la violenza di genere già dalle prime relazioni amorose.

Al progetto è abbinato un concorso nazionale per il quale, a conclusione degli incontri, gli alunni hanno presentato degli elaborati. All'edizione genovese hanno partecipato 10 istituti scolastici per un totale di circa 500 allievi: Scuole primarie: Scuola di Mele, IC San G. Battista, IC Pegli, Scuola Don Roscelli; Scuole secondarie di primo grado: I.C. Burlando IC Albaro; Scuole secondarie di secondo grado: Liceo King, Liceo Klee-Barabino, Liceo Lanfranconi, Istituto Gaslini Meucci.

A livello provinciale gli elaborati sono stati valutati da un'apposita commissione presieduta dal questore e composta dal capo di Gabinetto, dal dirigente del compartimento della polizia postale, dal portavoce della questura e dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Gli elaborati risultati vincitori a livello provinciale sono stati inviati al ministero dell'Interno - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale dove una commissione centrale, composta da rappresentanti del dipartimento della pubblica sicurezza, del ministero dell'Istruzione e di esperti del settore della comunicazione e di arti grafiche selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale.