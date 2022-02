VIDEO | Concorso Arma dei carabinieri: iscrizioni scadono il 15 febbraio

È fissata al 15 febbraio 2022 la scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al concorso per l’arruolamento al 204° Corso dell’Accademia militare per ufficiali dell’arma dei carabinieri.

Tutte le informazioni necessarie sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale.

"Un percorso tracciato nel solco di onore, tradizione e preparazione, per intraprendere un ruolo antico che guarda al futuro - comunicano dall'Arma - Se ritieni di possedere le qualità necessarie a indossare un'uniforme amata e rispettata ovunque ed essere pronto ad amarla e rispettarla a tua volta, partecipa al concorso per l'ammissione al 204° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: presenta la domanda on-line".

I requisiti generali per partecipare al concorso sono: essere cittadini italiani, aver compiuto il 17esimo anno di età e non superare il giorno di compimento del 22esimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.