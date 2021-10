I vigili del fuoco in azione

Una fiammata alta tre metri seguita da un boato. Paura oggi pomeriggio in centro dove, in via Palmaria, un'auto ha preso fuoco.

I passanti hanno chiamato i soccorsi e in dieci minuti sul posto, vicino a piazza Colombo, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio, fortunatamente non si registrano feriti.