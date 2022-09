VIDEO | Coda infinite alle biglietterie Amt, Ugl: "Si sfiorano le risse quotidianamente"

Un'altra giornata di caos e code alle biglietterie Amt. "A seguito dei bonus - spiega Roberto Piccardo, dirigente sindacale Ugl Fna -, ci sono le biglietterie che aprono prima e chiudono dopo. Ieri sera alle 19 c'erano ancora gli operatori, che erano obbligati a restare a lavorare dopo le 16, orario di chiusura, perché la gente si spintonava e assolutamente non aveva voglia di uscire. Prendono il numero al mattino e non c'è verso di mandarli via dopo ore e ore che sono lì che aspettano. Si spintonano, si sfiorano le risse quotidianamente, non si può andare avanti così, ci vuole una soluzione immediata".

"Ci vogliono controlli - prosegue Piccardo -, ci vogliono le forze dell'ordine, perché è stato creato un caos da gestire qui alle biglietterie con quattro o cinque persone, assolutamente impensabile che si possa andare avanti così. I lavoratori non ce la fanno più, sono anche impauriti. Sono obbligati a fare due o tre ore di straordinario al giorno perché non riescono a uscire dalle biglietterie".

"L'azienda ha messo una guardia, che non basta. E da oggi c'è aperta anche la biglietteria di via Bobbio. I responsabili hanno fatto tutto quello che potevano, è proprio sbagliato lo scarico che è stato fatto sulle biglietterie per la modalità di richiesta del bonus. C'è ancora tempo - conclude il sindacalista -, potrebbe essere utile istituire un centralino che dia prenotazioni orarie, per evitare assembramenti così massicci con rischio di risse e di contagi covid".

Copyright 2022 Citynews