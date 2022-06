VIDEO | Cinghiali ad Albaro, in dieci salgono le scale

"È quasi l'ora dell'aperitivo...con queste temperature e questa 'maccaia' la soluzione è solo una: imboccare la scalinata che porta a via Trento e conquistarsi il proprio posto in enoteca! I 'ragazzi' avranno prenotato il loro?".

I 'ragazzi' sono dieci cinghiali, tra adulti e cuccioli, che questa mattina hanno deciso di passare dalla Foce ad Albaro prendendo la scalinata di via Trento. Il video e il messaggio che lo accompagna sono del titolare dell'enoteca Monti che si è trovato di fronte questa scena insolita.

Se è vero, infatti, che i genovesi si sono ormai abituati alle incursioni degli ungulati in strada o in spiaggia, non è così frequente vederli salire le scale. Recentemente il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana, ha annunciato che tutti i cinghiali del Bisagno saranno abbattuti. Pronta la risposta degli animalisti e di diverse associazioni italiani a difesa della specie che suggerisce, invece, di realizzare "un'oasi naturalistica" nel greto del fiume, protetta dalla reti che saranno presto installate, con cartelli che facciano informazione ambientale.