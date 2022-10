VIDEO | Cinghiale gioca “a curling” con il cassonetto

Scene di ordinaria convivenza con gli ungulati a Oregina. In via Vesuvio tra i civici 12A e 14 un cinghiale ha rovesciato un cassonetto dell'umido non ancorato a terra e ha iniziato a spingerlo lungo la strada come su una pista di curling.

"Succede ogni notte ed in tutta la via dove sono presenti i cassonetti dell’organico", racconta Davide Guerrera, residente e autore del video. "Anzi - aggiunge a GenovaToday - di solito sono in branco".

Rispondendo ad una interrogazione in consiglio comunale sull'emergenza cinghiali al Righi, l'assessore Matteo Campora aveva annunciato più controlli e nuovi contenitori dei rifiuti fissati a terra.