VIDEO | Genova ciclabile, 6 domande a sorpresa ai candidati sindaco

"Vogliamo una Genova ciclabile, e quindi civile, a misura di persona e di bambino". Alessandra Repetto, una delle fondatrici del gruppo Facebook #genovaciclabile, ha rivolto sei domande a sorpresa ai candidati sindaco a partire da una sottintesa: un'altra Genova è possibile?

Gli argomenti sono stati: sicurezza stradale (da 2:45), pedonalità (da 26:25), centro storico car free (da 41:24), ciclabilità (da 55:00), trasporto pubblico (da 1:12:17) e comunicazione (da 1:27:26).

"Abbiamo ritenuto che questi temi fossero a margine delle interviste finora ascoltate - spiega Repetto - e abbiamo scelto di colmare questa lacuna, dando del materiale a chi invece a questi temi è sensibile, per avere un quadro più approfondito prima di andare alle urne".

"Con un solo candidato non è stato possibile concordarci per mutui impegni. Ringraziamo tutti i candidati per essersi messi in gioco e perchè in tutti è emersa, anche se con diverse opinioni e soluzioni, la necessità di ridurre i mezzi privati a motore e di avere una città più a misura di persona", concludono da #genovaciclabile.