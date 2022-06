VIDEO | L'agente Leone scova 15kg di droga grazie al suo fiuto

L'agente Leone colpisce ancora.

Il cane poliziotto in forze alla questura di Genova ha trovato 15kg di hashish in un'auto.

Gli agenti della polizia stradala di Chiavari hanno fermato la macchina in A12 e hanno richiesto l'intervento dell'unità cinofila. Leone, in breve tempo, ha seganlato il nascondiglio utilizzato dal corriere della droga.

Leone aveva ragione: sotto uno dei sedili c’era un sottofondo la cui apertura era regolata da un congegno. Dentro c’erano 15 chili di hashish e 20mila euro in contanti. In manette lo spacciatore e dose di crocchette doppia per il cane poliziotto.