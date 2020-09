Da mercoledì sera in vigore una nuova ordinanza che impone l’obbligo di indossare la protezione in un’ampia porzione della città vecchia, a prescindere dalla distanza, per contenere il contagio da coronavirus.

Per i titolari delle attività commerciali della zona, però, quella odierna è una situazione che avrebbe potuto essere evitata se si fossero presi provvedimenti mirati prima, come spiega Marilia Oliveira, chef portoghese e titolare del Boteco do Bonde Amarelo di San Luca.