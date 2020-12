VIDEO | Via Prè, lo spaccio non si ferma neppure a Natale: viavai di pusher e clienti

Un viavai di clienti accorsi per comprare una dose anche nel giorno di Natale: succede in via Pré, epicentro dello spaccio del centro storico, all’angolo con vico delle Monachette.

Lo scorso 25 dicembre, complici anche le serrande dei negozi abbassate e i vicoli deserti, l’attività di spaccio non si è fermata, e l’imbocco del “vicolo più stretto di Genova” è stato decisamente affollato.

Tutto sotto gli sguardi impotenti dei residenti, che anche nei giorni di festa e in lockdown non hanno potuto fare altro che stare a guardare.