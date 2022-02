VIDEO | Invasione di topi, la denuncia: "Non riesco più a posteggiare il motorino"

La segnalazione arriva a Genova Today da via Ravasco.

Una trentina di topi si muove intorno ai motorini posteggiati e il lettore scrive di aver già segnalato la situazione a Comune ed Amiu, senza però ricevere risposte.

Il lettore scrive di aver rinunciare a prendere lo scooter posteggiato in zona "perché c’erano almeno 5 topi sopra". Quello delle colonie di ratti è un problema diffuso in diverse zone della città e in particolare in centro: "Ma noi paghiamo anche il permesso Ztl per poter posteggiare...", conclude il cittadino.