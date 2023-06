VIDEO | Centro commerciale nel Waterfront, il caso in consiglio comunale: "Nuovo maxi supermercato in arrivo"

L’opposizione si muove contro il progetto dell'amministrazione comunale di realizzare un centro commerciale con 121 negozi e un supermercato nel progetto del Waterfront di Levante: il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Simone D'Angelo ha ottenuto che oggi la questione venga discussa in consiglio comunale con un'interrogazione presentata contro quella che ha definito “una scelta scellerata” della giunta.

“Il sindaco a più riprese, dal 2019 in poi aveva garantito che non ci sarebbe stato nessun centro commerciale nell'area del Waterfront - tuona D'Angelo nell'ambito di una conferenza stampa convocata per illustrare l'interrogazione -. Il progetto presentato ieri ci dice ben altro, dice che ci sono 28 mila metri quadrati di spazi commerciali, 121 nuovi negozi, tre strutture di vendita media e una grande superficie di vendita, quindi un nuovo maxi supermercato. È evidente che si parla di numeri che somigliano molto di più a quelli della Fiumara che a quelli di uno spazio commerciale dedicato alla nautica e allo sport così come era stato promesso ai commercianti del territorio e ai cittadini”.

Alle 14 di martedì 6 giugno, quando inizierà il consiglio comunale, l'opposizione attenderà le risposte del vicesindaco Piciocchi (che aveva già in parte replicato qui): "Il Puc prevedeva per quell'area degli spazi commerciali a destinazione tematica - conclude D'Angelo - quindi dedicati alle attività complementari sportive dell'area del Waterfront, nautica e sport generali da svolgere nel palazzetto. È evidente che 121 negozi, 28 mila metri quadri di spazi commerciali dedicati alla nautica, se non sono un'utopia forse ricordano più una presa in giro. Abbiamo letto le parole del vicesindaco in un comunicato stampa dove riconduce la scelta alla vecchia amministrazione Doria dal 2012 al 2017, va detto che quella amministrazione aveva inserito nel Puc una destinazione tematica di eventuali spazi commerciali, ma quella destinazione dal nostro punto di vista viene a mancare, anche perché ci sarebbe da chiedersi cosa c'entri con la nautica un nuovo maxi supermercato".