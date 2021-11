Allarme bomba in via Felice Cavallotti per un trolley abbandonato vicino all'albergo Boccadasse.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco.

Dopo l'ispezione, l'allarme è rientrato alle 11.30 e, successivamente, la polizia locale ha riaperto la strada al traffico veicolare.