VIDEO | Nevica sulle alture: il cavallo gioca e si rotola

È arrivato il freddo in Liguria e c'è chi con la neve si diverte: è il caso di Fira, la mascotte del rifugio Casermette del Penna. La cavalla come è uscita dalla stalla non ha perso l'occasione per giocare, galoppare e rotolarsi nella "dama bianca" per il divertimento dei gestori del rifugio che hanno filmato tutto. Il video è poi stato postato su Facebook diventando virale, con tanti commenti inteneriti.

Mentre sul Penna (e anche sulle immediate alture di Genova) la neve è caduta in abbondanza, come si può vedere dal video, vicino alla costa i fiocchi non si sono visti ma continua l'ondata di freddo con forte vento: Arpal ieri ha emesso un avviso meteo per vento di burrasca forte settentrionale, limitatamente alle zone di centro ponente, valido anche oggi. Per questo, a Genova entrano in vigore le ordinanze che stabiliscono il divieto di transito di moto, telonati e furgonati in sopraelevata e la chiusura di parchi, giardini e cimiteri.

Video dalla pagina Facebook "Rifugio Casermette del Penna"