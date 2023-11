VIDEO | Frana di Castelletto, recuperata la prima auto e ripristinato il gas

Domenica 12 novembre 2023 sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza dell'area colpita dalla frana in via Cabrini a Castelletto. I vigili del fuoco stanno operando con la squadre Usar (Urban Search and Rescue) per il recupero delle vetture precipitate lungo la scarpata.

Nel video si vedono le operazioni di recupero della prima auto. Nel pomeriggio è stato ripristinato anche il gas, che ora è tornato a disposizione degli appartamenti ancora agibili.

Da lunedì tornerà al lavoro anche la procura, che acquisirà il nuovo materiale fotografico raccolto e le relazioni dei tecnici. Nel frattempo un primo sospiro di sollievo per i residenti, che possono tornare a cucinare e a fare una doccia calda. Una dozzina le famiglie, che hanno potuto fare rientro finora nelle loro case.