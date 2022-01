VIDEO | Cassano dall'ospedale: "Sto bene, non preoccupatevi"

Antonio Cassano in diretta per tranquillizzare i suoi fan dopo la notizia data da Genova Today del suo ricovero per complicanze covid. "Tutto a posto", dice l'ex calciatore in piedi dalla sua stanza di ospedale dove si trova da lunedì 3 gennaio come paziente vaccinato con un principio di polmonite secondo quanto diffuso, in seguito, dal policlinico.

"Due giorni di ricovero per far gli accertamenti, sto bene, non preoccupatevi, domani si torna a casa carichi come sempre".

"Vai, si vola", è il messaggio conclusivo del video di Cassano che è stato condiviso da un altro ex del campo da calcio, DanielaeAdani, attraverso le sue storie su Instagram.