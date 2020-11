VIDEO | Casa Surace, nonna Rosetta 'telefona' a Toti: «Gli anziani non sono produttivi? E chi te l'ha detto?»

Dopo la gaffe social del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sugli anziani, il web si è scatenato. E non è mancata la reazione di Casa Surace, la pagina Facebook e casa di produzione nata nel 2015 e ideata da un gruppo di amici e coinquilini, specializzata in video ironici soprattutto sulle differenze tra nord e sud Italia.

Particolarmente famoso, il personaggio di nonna Rosetta, che per l'occasione ha telefonato (per finta) a Toti: «Totino - dice con aria di affettuoso rimprovero, come se parlasse a un nipote - non mi chiami mai per dirmi le cose, le devo venire a sapere dagli altri. Che è 'sto fatto che gli anziani non sono produttivi? Chi te l'ha detta 'sta cosa? Ma poi non si dice, è maleducazione, se non la conosci una persona come fai a dire che non è produttiva? Mica conta l'età, che ci azzecca. Se sei giovane, adulto o anziano, tu prima devi conoscerlo, e poi dici che non è produttivo. Per esempio nonno Andrea fa 500 litri di vino all'anno, non è produzione quella? Che poi non lo beve nessuno perché non lo sa fare: e quella è condivisione. E la condivisione è produttività [...]. E quando tornano a casa figli e nipoti trovano cucinato, mangiano, sono contenti, e quando uno è contento produce di più».

E poi: «Toti fai una cosa 'a nonna, io lo so che gli anziani sono una categoria difficile, però anche noi produciamo, produciamo ricordi, racconti, abbracci, distribuiamo amore, caramelle, e le persone se si sentono amate producono di più, hai capito?».

Per concludere, una battuta sul pesto e sui nipoti che, per le nonne, saranno sempre "sciupati": «Le nonne là che fanno? [...] Il pesto? Fate pesto, fai pesto, e cancella quel commento! Presto, pesto, pesto presto. Ti saluto, e mangia che ti ho visto sciupato».