La Samp affronta un momento difficile sia in classifica sia per le vicende extra campo avvenute ad inizio settimana, con l'arresto del presidente Ferrero ma i tifosi non abbandonano la squadra nel giorno del derby.

Nonostante le temperature rigide hanno aspettato i giocatori all'hotel in corso Europa e accompnato il pullman fino allo stadio con cori e colpi di clacson.