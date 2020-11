VIDEO | La "Carmen" del Teatro Nazionale di Genova contro la violenza sulle donne

Con l’hashtag #nessunascusa contro la violenza, gli assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura di Regione Liguria insieme al Teatro Nazionale di Genova hanno voluto fare riflettere sul dramma del femminicidio e della violenza contro le donne in quanto donne.

Per questo, il teatro e Regione Liguria hanno realizzato un cortometraggio di 5 minuti diretto da Davide Livermore e ispirato alla scena finale dell'ultimo atto dell'opera "Carmen" di George Bizet, una tra le opere più popolari e rappresentate al mondo, ambientandola ai giorni nostri, per trattare il tema drammatico e scottante del femminicidio, mettendo in scena la tragedia di una donna alle prese con un uomo violento che non accetta la fine di una relazione.