VIDEO | Carlo incoronato re: l'esilarante parodia in genovese di Guido Gargioni

L'istrionico doppiatore genovese Guido Gargioni sui suoi canali social ha ricostruito l'incoronazione di Carlo III nell'abbazia di Westminster, cerimonia che si è svolta in Inghilterra nella giornata di sabato 6 maggio 2023.

La scena ripresa dalle immagini del telegiornale diventa esilarante con il doppiaggio in genovese, dalle problematiche con il 'berrettone' delle Guardie reali a quelli dell'arcivescovo di Cantebury Justin Welby. Non sembra infatti perfetta la misura della corona che viene posta sulla testa del nuovo re.

Divertentissimo anche il finale con 'God save the king' trasformato in 'Ho sete, belin', ovviamente in genovese.