VIDEO | Violenza a Caricamento: si scaglia contro carabiniere in borghese e lo prende a pugni

Nonostante fosse in borghese e libero dal servizio, ha riconosciuto il carabiniere che lo aveva denunciato un mese fa e lo ha preso a pugni in faccia.

Così un senza fissa dimora gambiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale. Teatro della rissa piazza Caricamento dove su richiesta del collega ferito sono intervenuti i militari della stazione della Maddalena.

L'aggressore, che era stato denunciato per aver rubato e cercato di rivendere un pc, è andato su tutte le furie e, nonostante lo spray urticante e lo sforzo di diversi uomini delle forze dell'ordine, non ha smesso di divincolarsi e tirare calci in aria ferendo altri carabinieri.

Solo con l’intervento dell'equipaggio del nucleo radiomobile, arrivato in supporto, è stato possibile contenere e arrestare il violento.