VIDEO | Baby gang, i carabinieri: "Problema profondo, non può essere risolto solo con le forze dell'ordine"

Alla cerimonia del 208esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è parlato anche del fenomeno delle baby gang.

"Abbiamo avviato servizi per il contrasto a questo fenomeno che certamente un po' preoccupa - dice Maurizio Ferla, generale comandante Legione Carabinieri Liguria - ma i risultati che stiamo vedendo sono molto importanti. Chiaramente non è un problema che può essere risolto solo con l'intervento delle forze dell'ordine: non si possono attribuire alle forze di polizia responsabilità di cui dovrebbero farsi carico le famiglie".

A portare alla ribellione dei giovanissimi sono quasi sempre situazioni di disagio in cui si trovano: "Non delinquono per divertirsi o per noia - conclude Ferla - è probabilmente qualcosa di molto più profondo come mancanze nella fase della formazione e dell'educazione".

