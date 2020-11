VIDEO | È girato a Punta Chiappa il videoclip di Van Der Fra per ricordare le vittime della mafia

È stato girato nella splendida cornice degli scogli di Punta Chiappa, a Camogli, il videoclip della canzone “Sul mio corpo”, del cantautore Van Der Fra. Il brano è candidato al premio nazionale “Musica contro le mafie”, dedicato alla musica con tematiche legate al sociale ed all’impegno antimafia per promuovere la cultura della legalità sotto l’egida di Libera.

«Una canzone che parla di rabbia, di speranza e di rinascita ispirata dalle parole di Peppino Impastato “La mafia uccide, il silenzio pure“» racconta Francesco Wanderlingh in arte Van Der Fra, messinese di origine, arrivato a Genova per un master in Advanced Robotics.

Il videoclip è stato girato nel Comune di Camogli da Felix Koehler, regista tedesco che ha scelto Genova come nuova casa.