VIDEO | La canzone dell'estate di Leonardo e Francesco tra Boccadasse, corso Italia e Città dei Bambini

Arriva la bella stagione e il "tormentone estivo" in salsa local è cantato da due piccoli genovesi: Leonardo Zambelli, 8 anni, e Francesco Berretti, 5 anni. I due bambini, entrambi già concorrenti dello Zecchino d'Oro, dopo l'esperienza all'Antoniano hanno deciso di continuare sulla strada della musica.

Il video di "Finalmente l'estate" ha superato le 17mila visualizzazioni in quattro giorni su YouTube, ed è girato tra la Città dei Bambini al Porto Antico, Boccadasse, corso Italia e lo stabilimento Master Beach Sirenella di Voltri. Insomma, scorci che tutti i genovesi possono facilmente riconoscere. Gli ingredienti delle canzoni estive ci sono tutti: il ritmo vivace, la spensieratezza delle vacanze dopo la scuola, il sole e la spiaggia, la sabbia calda e le granite, gli inseguimenti in bicicletta e i pomeriggi con gli amici. Il tutto "mixato" con l'allegria dei due piccoli protagonisti.

I testi sono di Enrico Zambelli, papà di Leonardo, che dopo la partecipazione del figlio allo Zecchino d'Oro è diventato autore del testo della sigla del medesimo programma, per lo speciale dell'Epifania 2023. Insomma, un "padre d'arte" che grazie al figlio ha rispolverato la sua passione mai sopita per la musica e che questa volta ha coordinato anche le riprese e il montaggio del videoclip. Come per la canzone della Befana, anche stavolta a curare musica, arrangiamento e produzione è stato Alessandro Visintainer. Alla chitarra Davide Polazzi, mastering a cura di Massimiliano Agati.

"La canzone sta avendo molto successo - spiega Enrico Zambelli - ed è successa una cosa che non pensavamo: stiamo ricevendo diversi video di bambini da tutt'Italia che la cantano, allora abbiamo deciso di inserire un link nella descrizione del video di YouTube per poter scaricare la base della canzone così chiunque vorrà potrà cimentarsi in cover, dai cori ai solisti. Sarebbe bello creare una rete di condivisioni all'insegna della musica e dell'allegria".

Il video è tratto dal canale YouTube di Alex Visi