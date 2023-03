VIDEO | I canterini di Sant'Olcese compiono 30 anni: il trallalero improvvisato a De Ferrari

Hanno compiuto gli anni, ma il regalo hanno voluto farlo loro ai cittadini con un'esibizione improvvisata in piazza De Ferrari, a cui hanno assistito decine di passanti che si sono fermati per ascoltarli e immortalarli con lo smartphone. Sono i "Giovani canterini di Sant'Olcese", storica formazione di musica etnica del genovesato che compie 30 anni di attività.

Per festeggiare la ricorrenza, la Regione Liguria ha proiettato sulla schermata led del palazzo di piazza De Ferrari un augurio all'associazione. Per ringraziare, il gruppo si è riunito proprio nella piazza per una prova di canto.

I canterini di Sant'Olcese sono nati nel 1993 e sono conosciuti a livello regionale e nazionale come interpreti del trallalero, tipico genere di musica popolare genovese.

Il trallalero è un canto polifonico eseguito a cappella, ovvero senza alcun uso di strumenti musicali: l'armonia, in questo caso, nasce dal gioco di contrasti sonori e di amalgama delle diverse voci. Per indicare questo tipo di canto è stato scelto un vocabolo onomatopeico perché la sua struttura è retta dalla ripetizione di sillabe, a volte anche senza senso e cantate a puro scopo ritmico. La “squadra” è solitamente composta da un numero di esecutori che varia da otto a dodici. Si canta di storie d'amore ed episodi di vita popolare, ma anche di vicende del passato e di particolarità dei quartieri cittadini.