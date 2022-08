VIDEO | Il lavoro dei cani antidroga Nagut e Leone per scoprire la droga sepolta nel bosco

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio due senegalesi di 25 e 34 anni. I due avevano approfittato di un piccolo bosco impervio vicino alla loro abitazione, trasformandolo in nascondiglio per la droga destinata a rifornire pusher che operano nei caruggi.

Indispensabile il supporto delle unità cinofile della Questura con i cani antidroga Nagut e Leone: nel boschetto hanno dissotterrato diversi barattoli contenenti panetti di cocaina ed eroina.

All'esito delle operazioni sono stati sequestrati oltre 7 kg di eroina purissima e quasi 3 kg di cocaina, dai quali sarebbe stato possibile ricavare oltre quindicimila dosi per un valore sul mercato intorno al milione di euro.

