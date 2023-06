VIDEO | Cane rischia di precipitare dal balcone, salvato dai vigili del fuoco

Salvataggio in extremis per un cagnolino che rischiava di cadere da un balcone al sesto piano a Pegli. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che succedesse il peggio in via Opisso angolo via della Maona.

I pompieri sono intervenuti in seguito alla richiesta di alcuni residenti che hanno notato il cane che si sporgeva pericolosamente dal balcone, dopo essere salito su un tavolo e con la testa già nel vuoto. Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno suonato al citofono e sono saliti nell'appartamento dove hanno chiesto ai proprietari di far rientrare in casa il cane.

Alla famiglia è stato raccomandato di togliere il tavolo e di mettere in sicurezza il poggiolo per salvaguardare la sicurezza dell'animale.