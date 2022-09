VIDEO | Lo spot della Canalis doppiato in genovese da Gargioni

Il doppiatore genovese Guido Gargioni doppia lo spot della Canalis per promuovere la Liguria e il risultato è tutto da ridere.

Gargioni, più di 80mila follower tra Facebook, Instagram e TikTok, con ironia riprende il testo della clip originale e lo traspone in salsa genovese, così: "Fare trekking in quell'angolo di paradiso" diventa "scarpinare nei monti fino a farmi venire le vesciche o "mangiare la focaccia con il cappuccino" si trasforma in "Mannaggia a loro e la loro focaccia pucciata nel caffè latte al mattino. Ora voglio proprio assaggiarla. Sembra pane bagnato per le galline".

Fino alla chiusa comica da genovese doc:"È arrivata lei a farci vedere le nostre cose", con replica - fittizia - della Canalis: "Guardate che sono sarda...non sorda".