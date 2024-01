VIDEO | Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, anche quando sono vuoti

Oltre 100 infrazioni, rilevate da due sole telecamere in meno di due mesi. Succede a Campo Ligure dove il Comune a novembre dello scorso anno ha fatto installare due occhi elettronici per il videocontrollo delle postazioni di piazza Carlotto (centro storico) e piazza Marconi (stazione Fs).

Le infrazioni riscontrate al 31 dicembre 2023 sono state 50 in piazza Carlotto e 55 in piazza Marconi (in questa postazione si è evidenziato un notevole afflusso di persone non residenti). Nel video si riportano alcune significative 'abitudini'. La polizia locale sta notificando le infrazione alle persone individuate.

Le infrazioni più frequenti sono: il conferimento a terra dei rifiuti (che spesso si verifica anche quando i bidoni sono vuoti) e la mancata riduzione di volume delle scatole di cartone prima di inserirle nei cassonetti.

"Attraverso questa sperimentazione - spiega l'amministrazione - è stato possibile rilevare alcune migliorie da apportare al sistema di raccolta, considerazioni che abbiamo sottoposto ad Amiu. È stato anche possibile individuare le abitudini di chi infrange le norme e conseguentemente si potranno organizzare servizi mirati di ispezione e comunicazione. Grazie ai buoni risultati della sperimentazione si sta operando per estendere questo sistema anche in altre aree del comune".