VIDEO | Gli artigiani di Campo Ligure realizzano la bacchetta di Harry Potter con la filigrana

Una bacchetta in legno avvolta dalla filigrana e dalle sue decorazioni: per ora si tratta di un pezzo unico, realizzato dagli artigiani del territorio e destinato ai vincitori del gioco "Harry Potter alla ricerca della bacchetta magica di filigrana" che il 26 febbraio trasformerà Campo Ligure nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per un giorno.

Previste visite al Museo della Filigrana, sfide nel borgo, smistamento con il cappello parlante e tanti enigmi "magici" per i partecipanti, per scoprire le particolarità del territorio divertendosi.

Leggi tutto l'articolo.