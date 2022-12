VIDEO | La campagna vaccinale in genovese: "I raieu co-o tocco della Rina mi tocca mangiarli da solo"

Come si fa, se si ha l'influenza, a mangiare i "raieu co-o tocco" della Rina in compagnia e a passare le feste tutti insieme? La nuova campagna per il vaccino influenzale e anti covid della Regione Liguria parla in dialetto: e così, strizzando l'occhio ai video divertenti doppiati in genovese che spopolano sui social, si vede un astronauta che, dalla sua postazione sulla Luna, chiama sulla Terra per informarsi sull'influenza.

"Terra, mi sentite? Ho il magone... mi ha telefonato Nanni - dice il protagonista, ovviamente in genovese - e mi ha detto che tanta gente è a letto con l'influenza. Sta a vedere che con tutta questa influenza che gira i ravioli col sugo che mi ha preparato per le feste mia moglie Rina mi tocca mangiarli da solo".

"Qui Terra - rispondono dalla base di comando con un inconfondibile e marcato accento genovese -. Non ti angosciare, devi dire alla tua famiglia di vaccinarsi, la Rina lo sa che andando su Prenoto Vaccino può prenotare il vaccino contro l'influenza e anche contro il covid? Pensa che si possono fare i due vaccini insieme".

E a quel punto parte lo slogan: "No vax no party, sì vax si parte!".