VIDEO | Elezioni Genova, Bucci: "Fossi il Pd sceglierei il sottoscritto, facciamo un governo Draghi al pesto"

"Ci dev'essere un dibattito tra candidati forti che vogliono contribuire alla visione della città fatta sulle cose da realizzare, non da demolire": così il sindaco di Genova Marco Bucci ha commentato le prossime elezioni comunali, previste nella primavera del 2022, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università.

"Non parliamo più di degrado ma di crescita perché la città sta crescendo - ha detto - e ci vogliono candidati che parlino di come farla crescere e non di demolire il candidato opposto, altrimenti è una perdita di tempo".

E poi, parlando di possibili candidature nell'ambito del centrosinistra, ha risposto scherzando: "Fossi il Pd sceglierei il sottoscritto, ci mettiamo tutti d'accordo, facciamo un governo Draghi al pesto".