VIDEO | Bucci: "Un cittadino genovese deve saper nuotare"

Sta facendo il giro delle chat dei genovesi e del web un breve estratto del lungo discorso del sindaco di Genova Marco Bucci durante la prima seduta del consiglio comunale dopo lo stop estivo, martedì 6 settembre 2022.

Esponendo le linee programmatiche per il ciclo amministrativo, appena iniziato dopo la rielezione, il primo cittadino ha toccato tanti temi, nel finale si è concentrato sulle potenzialità del mondo marittimo a 360 gradi e ha parlato delle tradizioni della nostra città e dell'importanza dello sport.

E a proposito di mare Bucci ha dichiarato: "È possibile secondo voi che un cittadino di Genova non sappia nuotare? Noi pensiamo che il mare sia fonte di ricchezza da mille anni, fa parte della nostra cultura. Perché non facciamo in modo che tutti i cittadini genovesi sappiano nuotare? Noi abbiamo iniziato un programma che ha avuto moltissimo successo, diamo a tutte le scuole alcune ore di nuoto gratis, in modo che tutti possano andare in piscina. Un cittadino genovese deve saper nuotare, non può non essere capace. Questo fa parte della cultura della nostra città".

(video estratto dalla diretta Facebook del consiglio comunale su Comune di Genova - Genoa Municipality)