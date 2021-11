VIDEO | Iniziato il montaggio della ruota panoramica a Brignole

Sono iniziati i lavori di montaggio della ruota panoramica in viale Caviglia, davanti alla stazione Brignole, e dureranno almeno una settimana.

Sul posto, questa mattina, mercoledì 3 novembre, una gru Vernazza ha scaricato i primi pezzi che andranno a comporre l'attrazione. La struttura sarà posizionata in senso parallelo a via Fiume, in uno spazio decisamente più ristretto di quello precedente: si trovava in piazza del Mandraccio al porto Antico.

A complicare l'operazione anche gli alberi secolari dei giardini che non devono essere danneggiati e la convivenza con gli autobus Amt e ora anche turistici, che fanno manovra nel capolinea di viale Caviglia ridotto di un terzo.