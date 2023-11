VIDEO | Chiringuito totalmente distrutto e danni della mareggiata a Bogliasco

Così come a Camogli, anche a Bogliasco si conta una struttura totalmente distrutta dalla forza della mareggiata di venerdì 3 novembre: è un chiringuito sulla spiaggia che non ha retto alla violenza delle onde.

I danni delle onde si contano in tutto il borgo, con rami e rifiuti portati dall'acqua e accumulati per le strade: del locale, a due passi dal mare, non rimane che un cumulo di macerie e lamiere.