VIDEO | Bobby Solo e i cori degli ultras della Samp: "Sei meglio di De André"

"Sarebbe bellissimo avere ogni viaggio all’estero dei cari ragazzi come gli Ultrà della Sampdoria": questo il commento di Bobby Solo su Facebook, con il video che mostriamo qui sopra.

Un incontro casuale, un coro e il video postato sulla rete è diventato virale: così il cantautore romano, in partenza per un concerto in Bulgaria, è stato riconosciuto in aeroporto dagli ultras della Sampdoria che stavano tornando dall'amichevole contro il Besiktas.

E i tifosi si sono scatenati, riprendendo l'appellativo "Bobby gol", dedicato a Roberto Mancini, e modificandolo per l'occasione. E dunque Bobby gol è diventato Bobby Solo: "Bobby Solo alè alè, noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di De André".

Il siparietto improvvisato ha divertito molto Bobby Solo, all'anagrafe Roberto Satti - celebre dagli anni '60 a oggi per canzoni come "Una lacrima sul viso", "Se piangi se ridi", "Non c'è più niente da fare" - che ha condiviso il filmato sulla sua pagina Facebook ufficiale con un commento affettuoso rivolto agli ultras.