VIDEO | I tranvieri bloccano via Bobbio, strada chiusa dalla polizia locale

Dopo il presidio davanti alla sede di Amt e il dialogo con il direttore generale Stefano Pesci, i tranvieri hanno dato vita a un corteo lungo via Bobbio.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale. I manifestanti si sono divisi in gruppetti per creare più presidi: bloccato angolo via Montaldo e incrocio via del Fossato.

Alle 12.30 è ripresa la normale viabilità.

L'intenzione dei tranvieri è ora quella di raggiungere i portuali a ponte Etiopia.